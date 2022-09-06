Главред The New Times Альбац* переезжает в США

Евгения Альбац Фото: Кадр видео

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац* переезжает в Соединенные Штаты, где планирует преподавать в Нью-Йоркском университете. Об этом она заявила в своем YouTube-канале.

"У меня уже было четыре "административки", меня объявили иностранным агентом и стало понятно, что у меня примерно 3-4 недели до ареста", - утверждает Альбац*.

По словам журналистки, незадолго до этого она беседовала с блогером Алексеем Навальным, который сейчас отбывает наказание в колонии по уголовным делам о мошенничестве и оскорблении судьи. Он посоветовал ей "не валять дурака" и уезжать, уточнила главред The New Times.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова*, журналистов Дмитрия Алешковского* и Евгению Альбац*.

*физическое лицо, исполняющее функции СМИ-иноагента в России