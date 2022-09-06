ФСБ задержала москвича, планировавшего вступить в "Правый сектор"*

ФСБ задержала сторонника украинских националистов Фото: "КП" Архив

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Москвы, который собирался вступить в запрещенную в России террористическую организацию "Правый сектор"*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 6 сентября 2022 года.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на участие в деятельности экстремистской организации". Он заключен под стражу.

В столичном управлении ФСБ РФ уточнили, что москвич планировал уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действий против Вооруженных сил России.

Как ранее писал сайт KP.RU, сотрудники ФСБ России задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал осуществить теракты в Минеральных Водах и Железноводске.

Силовики выяснили, что житель Ставрополя планировал осуществить поджоги административных зданий в указанных курортных городах на юге России.

*запрещенная в России террористическая организация