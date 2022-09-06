Амурская область получит льготное финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы в Благовещенске

Соглашение о сотрудничестве между Амурской областью и ДОМ.РФ подписали губернатор Василий Орлов и глава компании Виталий Мутко. Фото: пресс-служба правительства региона.

ДОМ.РФ предоставит Амурской области финансирование на строительство новой школы в Благовещенске, сообщил глава региона Василий Орлов. Кроме того, соглашение предусматривает инвестиции в строительство путепровода в Новобурейском и реализацию еще нескольких социальных проектов. Все объекты будут построены с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Соглашение об этом губернатор Василий Орлов и глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко подписали на ВЭФ-2022.

«Амурская область получит льготное финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы на 1200 мест в Благовещенске. Проект готов, площадка определена. Начнем строить ее в следующем году, - рассказал Василий Орлов. - Это соглашение предусматривает и финансирование строительства путепровода в Новобурейском, его в 2024 году возведет надежная компания БТС Мост. Мы планируем при поддержке «ДОМ.РФ» реализовать еще несколько социальных проектов – построить детскую поликлинику на 380 посещений в смену областном центре и модернизировать там водозабор».

Кроме того, ДОМ.РФ собирается профинансировать строительство еще трех путепроводов в Приамурье.

«Одно из необходимых условий для повышения качества жизни в регионах – наличие современной и качественной инфраструктуры. По проектам, о реализации которых сегодня договорились ДОМ.РФ и Амурская область, практически готова вся документация, поэтому начать финансировать их мы сможем уже в ближайшее время», - отметил Виталий Мутко.