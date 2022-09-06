Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире6 сентября 2022 10:21

Лавров пообещал сделать выводы, если МИД России не получит стенограмму выступления Борреля

Ведомство запросило стенограмму выступления дипломата
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров пообещал сделать выводы, если МИД России не получит стенограмму выступления Борреля

Лавров пообещал сделать выводы, если МИД России не получит стенограмму выступления Борреля

Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел РФ потребовала стенограмму выступления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с его словами о России. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отметив, что МИД РФ сделает выводы и Москва намерена добиваться ясности его слов.

«Мы запросили в офисе Борреля стенограмму на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться ясности и если мы сегодня не получим эту стенограмму, то мы сделаем соответствующие выводы», - заявил министр.

Лавров уточнил, что если слова Борреля о России как «фашистском государстве» подтвердятся, то у «Москвы возникнут вопросы, как вести дела с этими людьми».

Напомним, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано, комментируя выступление Барреля на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, заявил, что глава внешнеполитической службы ЕС не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом». По его словам, произошла ошибка перевода.