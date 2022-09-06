Лавров пообещал сделать выводы, если МИД России не получит стенограмму выступления Борреля Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел РФ потребовала стенограмму выступления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с его словами о России. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отметив, что МИД РФ сделает выводы и Москва намерена добиваться ясности его слов.

«Мы запросили в офисе Борреля стенограмму на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться ясности и если мы сегодня не получим эту стенограмму, то мы сделаем соответствующие выводы», - заявил министр.

Лавров уточнил, что если слова Борреля о России как «фашистском государстве» подтвердятся, то у «Москвы возникнут вопросы, как вести дела с этими людьми».

Напомним, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано, комментируя выступление Барреля на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, заявил, что глава внешнеполитической службы ЕС не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом». По его словам, произошла ошибка перевода.