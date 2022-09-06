Директор НИИ урологии Аполихин рассказал о причинах высокой рождаемости в Чечне

Олег Аполихин рассказал об уровне рождаемости и смертности в Чечне Фото: Минздрав Алтайского края

На примере данных прошлых лет, Чечня занимала первое место в рейтинге по коэффициенту рождаемости (2,9 %) и смертности детей в возрасте до года (17,3%) среди всех регионов страны. Такие данные озвучил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина Олег Аполихин в рамках Восточного экономического форума-2022.

«В республиках Северного Кавказа - можно в пример привести и Дагестан, и Чечню – там высокий коэффициент рождаемости. Хотя иногда меня спрашивают и говорят о том, что там и высокий коэффициент смертности, дескать, вы на своей сессии об этом говорили», - отметил специалист.

При этом, по его словам, в настоящее время на Северном Кавказе удалось значительно снизить младенческую смертность. В Чеченской Республике этот показатель был 17,2 в 2013 г. и постепенно снижался, достигнув исторического минимума в 2019 г. (5,6 на 1000 родившихся живыми). В 2021-2022 г. он составил 6,7 на 1000 родившихся живыми. При этом в Чечне показатель рождаемости один из самых высоких в нашей стране!

«Поэтому тут, наверное, надо похвалить республику и все те регионы, где сохранено традиционное воспитание», - сообщил Аполихин в открытой студии «Комсомольской правды».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что младенческая смертность в России достигла рекордно низких показателей.