Лавров прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Великобритании

Лавров заявил, что политика Трасс не поможет укрепить позиции Великобритании на международной арене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Политика Лиз Трасс, которая в минувший понедельник, 5 сентября, стала главой Консервативной партии Великобритании и британским премьер-министром, не поможет укрепить позиции Соединенного Королевства на международной арене. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что у нового главы британского правительства есть «свои принципы, которые, прежде всего, касаются непримиримости отстаивания интересов» Великобритании, и при этом речь не идет о том, чтобы «каким-либо образом учитывать позиции других, без особого стремления идти на какие-то компромиссы».

«Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из ЕС», - отметил министр.

Напомним, ранее глава Шотландии Никола Стерджен заявила, что возможная победа Лиз Трасс в премьерской гонке станет катастрофой для всего Соединенного Королевства. Министр предложила посмотреть, на предвыборную кампанию политика, отметив, что речь шла о необходимости сокращении налогов для наиболее обеспеченных категорий граждан.