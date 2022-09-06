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В мире6 сентября 2022 10:30

Лавров прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Великобритании

Лавров заявил, что политика Трасс не поможет укрепить позиции Великобритании на международной арене
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров заявил, что политика Трасс не поможет укрепить позиции Великобритании на международной арене

Лавров заявил, что политика Трасс не поможет укрепить позиции Великобритании на международной арене

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Политика Лиз Трасс, которая в минувший понедельник, 5 сентября, стала главой Консервативной партии Великобритании и британским премьер-министром, не поможет укрепить позиции Соединенного Королевства на международной арене. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что у нового главы британского правительства есть «свои принципы, которые, прежде всего, касаются непримиримости отстаивания интересов» Великобритании, и при этом речь не идет о том, чтобы «каким-либо образом учитывать позиции других, без особого стремления идти на какие-то компромиссы».

«Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из ЕС», - отметил министр.

Напомним, ранее глава Шотландии Никола Стерджен заявила, что возможная победа Лиз Трасс в премьерской гонке станет катастрофой для всего Соединенного Королевства. Министр предложила посмотреть, на предвыборную кампанию политика, отметив, что речь шла о необходимости сокращении налогов для наиболее обеспеченных категорий граждан.