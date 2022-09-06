Гендиректор “ГЛОНАСС” рассказал о системе оперативного реагирования на происшествия

Как рассказал гендиректор АО “ГЛОНАСС” Игорь Милашевский в открытой студии “Комсомольской правды” на ВЭФ, через систему и связь с оператором водитель может сообщить о происшествии любым инстанциям. Фото: Андрей Минаев

“ЭРА-ГЛОНАСС” - система оперативного реагирования на происшествия. Она не только посылает сигнал об аварии, но и устанавливает голосовую связь с водителем и пассажирами. Как рассказал гендиректор АО “ГЛОНАСС” Игорь Милашевский в открытой студии “Комсомольской правды” на ВЭФ, через систему и связь с оператором водитель может сообщить о происшествии любым инстанциям.

“Что очень радует, очевидцы происшествий звонят и сообщают о правонарушениях, о необходимости приехать каким-то силам правопорядка. В пандемию были обращения (да и сейчас) с желанием найти медицинское учреждение, да и просто люди заблудились, просили найти дорогу,” - рассказывает Игорь Милашевский.

Конечно же, основная функция "ЭРА-ГЛОНАСС" - реагирование на аварии и ДТП.

“Одно из самых прагматичных, мне кажется, использований – это тоже связано с авариями, но с легкими, так называемый европротокол (упрощенное оформление аварий). Нажать на кнопку SOS, и точно так же можно очень быстро получить связь со страховой компанией. При этом она получит точное местоположение, поможет достоверному оформлению,” - считает Милашевский.

По словам гендиректора, у компании широкий спектр продуктов, связанных с логистикой, системой связи, GPS, системами оперативного реагирования и т.д. На Восточном экономическом форуме компания заключила множество соглашений на оказание услуг. В числе прочих продуктов были презентованы возможности системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

“Наверное, будет не очень корректно рассказывать детально, называя регионы и компании. Особенностью и этого форума, и Дальнего Востока является, во-первых, интерес к инфраструктурным нашим наработкам, которые, по нашему мнению, вроде не являются готовым продуктом. То есть, есть запросы на инновационные разработки для мониторинга,” - поделился представитель “ГЛОНАСС”.

Государственная система экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года. Система "ЭРА-ГЛОНАСС" создана в целях сохранения жизни и здоровья пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах Российской Федерации.

Ранее на сайте KP.RU писали, что Александр Милашевский презентовал высокоточную навигационную систему. Разработка “ГЛОНАСС” построена на основе отечественных серверов и систем позиционирования, что является успешным примером импортозамещения, по словам гендиректора.