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Экономика6 сентября 2022 10:33

Лавров заявил, что Запад не снимает санкции, препятствующие поставкам продовольствия из РФ

Глава МИД РФ отметил, что обещания генсека ООН Гуттереша не выполняются
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Западные страны не снимают с России санкции, которые препятствуют поступлению отечественного продовольствия на мировые рынки. Об этом заявил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во вторник, 6 сентября 2022 года.

"Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН), а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки", - констатировал Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, генсек ООН Антониу Гуттереш выступил с призывом обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не находятся под санкциями.

По его словам, без российских удобрений угроза мирового продовольственного кризиса в 2023 году станет вполне реальной. Ранее на часть российских удобрений Западом были наложены санкции.

Гуттереш сообщил, что "должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются ограничения".