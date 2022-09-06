Лавров заявил, что Запад не снимает санкции, препятствующие поставкам продовольствия из РФ

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Западные страны не снимают с России санкции, которые препятствуют поступлению отечественного продовольствия на мировые рынки. Об этом заявил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во вторник, 6 сентября 2022 года.

"Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН), а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки", - констатировал Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, генсек ООН Антониу Гуттереш выступил с призывом обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не находятся под санкциями.

По его словам, без российских удобрений угроза мирового продовольственного кризиса в 2023 году станет вполне реальной. Ранее на часть российских удобрений Западом были наложены санкции.

Гуттереш сообщил, что "должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются ограничения".