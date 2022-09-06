Украинские войска продолжили попытки атаковать на Николаево-Криворожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ во вторник, 6 сентября, заявили, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.

«Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ», - сказано в заявлении министерства.

В военном ведомстве уточнили, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 12 танков, а также другую технику и свыше 210 военных, а ударом российских «Калибров» была уничтожена предназначенная для них крупная нефтебаза у Карповки в Днепропетровской области

Напомним, днем ранее, 6 августа, в Министерстве обороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 220 военных ВСУ при попытке украинских войск закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Ведомство также заявило об уничтожении техники украинской армии.