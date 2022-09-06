ЦБ РФ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам бумаг недружественных стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России предупредил о решении ограничить продажу бумаг недружественных государств неквалифицированным инвесторам ценных. Об этом регулятор сообщил во вторник, 6 сентября.

В Центробанке РФ уточнили, что с 1 октября текущего года брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг из недружественных государств, в том случае, если в результате сделки доля подобных бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. Соответствующие предписание регулятор направил брокерам.

При этом в заявлении Банка России говорится о снижении порога таких сделок. Так, с 1 ноября текущего года порог для сделок на покупку ценных бумаг из недружественных государств составит уже 10% портфеля клиента, с 1 декабря 2022 года – до 5%.

С 1 января следующего года брокеры будут обязаны приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам из недружественных государств.