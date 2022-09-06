Село Ферапонтово Вологодской области благоустроили для туристов и местных жителей

Работы проводили по проекту, ставшему победителем конкурса Минстроя по благоустройству исторических мест. На него из федерального бюджета выделили почти 45 млн рублей, еще 27,5 млн рублей добавил областной бюджет.

Теперь в селе есть большая стоянка для туристических автобусов, многофункциональное общественное пространство для официальных и праздничных мероприятий, отремонтирован пустовавший ранее сельский клуб. Центральную площадь строители выложили брусчаткой, воссоздали исторический пейзаж возле монастыря с видами на Бородаевское и Спасское озера и реку Паску. Из новинок 21 века: проложен пешеходный маршрут по деревянным мосткам от монастыря через реку Паску вдоль берега Бородаевского озера.

Напомним, село Ферапонтово известно далеко за пределами Вологодской области. Здесь находится знаменитый Ферапонтовский Белозерский монастырь, где находится единственная сохранившаяся роспись выдающегося московского иконописца Дионисия, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно село посещают тысячи туристов.