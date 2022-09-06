Экс-глава Пентагона призвал Запад возобновить диалог с Россией

Экс-глава Пентагона сообщил, что отношения России и США испортились по вине американских политиков Фото: REUTERS

Западу необходимо как можно скорее возобновить диалог с Кремлем ради преодоления враждебности. С соответствующим заявлением выступил бывший министр обороны США Уильям Перри в своей статье для портала Outrider.

"Первый шаг в поиске решения — это признание проблемы и осознание того, что наши действия способствовали этой враждебности. Мы должны работать над восстановлением связей с Россией, относиться к российскому народу с уважением и восстанавливать наши отношения в надежде, что мы снова сможем вернуться на путь дружбы", — полагает экс-глава Пентагона.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер публично заявил о том, что единственным адекватным выходом из украинского кризиса могут стать только прямые переговоры между Москвой, Киевом и Западом.

По его словам, велика вероятность, что ради достижения мира украинскому руководству придется пойти на определенные "территориальные уступки". Киссинджер призвал уже сейчас готовиться к такому варианту развития событий.