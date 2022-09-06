Венгрия планирует снизить зависимость от природного газа России и перейти на альтернативные источники

Министр технологий и промышленности республики Ласло Палькович объявил о намерении Венгрии снизить зависимость страны от природного газа из России и перейти на альтернативные источники, чтобы удовлетворить высокий спрос на энергию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр технологий и промышленности республики Ласло Палькович объявил о намерении Венгрии снизить зависимость страны от природного газа из России и перейти на альтернативные источники, чтобы удовлетворить высокий спрос на энергию. Об этом он объявил на конференции по вопросам экономики, климата и устойчивого развития в Будапеште. План перехода предполагает вложения 16 млрд евро в развитие национальной энергетики до 2030 года.

"Задача состоит в том, чтобы снизить долю газового отопления для домашних хозяйств и государственного сектора", - сказал министр.

По его словам около 30-40% потребления энергетики в стране идет за счет природного газа. Вопрос о снижении зависимости от российского газа встал остро ввиду событий на Украине.

"Цель Венгрии - снизить зависимость от импорта российских энергоносителей и в конечном итоге добиться энергетической независимости", - процитировало министра информационное агентство МТИ. В том числе министр предполагает активную эксплуатацию. АЭС “ПАкш”, на которой планируется построить два дополнительных энергоблока с помощью Росатома.

Ранее сайт KP.RU писал, что министр иностранных дел страны Петер Сийярто признал серьезную зависимость от российского газа. По его словам, Венгрии требуется 8,5 млн кубов российского газа, чтобы обеспечить людей энергией и теплом и сохранить работоспособность предприятий.