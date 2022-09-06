Лавров оценил позицию Трасс относительно России

Лавров заявил, что у Трасс заведомо негативная позиция относительно России Фото: REUTERS

Лиз Трасс, которая в минувший понедельник, 5 сентября, стала главой Консервативной партии Великобритании и британским премьер-министром, заранее негативно настроена по отношению к России. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что британским властям в первую очередь необходимо разобраться с соседними странами, а не «бросать взор» далеко за пределы государства. Так, Лавров посоветовал Трасс разобраться с позицией по отношению к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

«Все-таки для Лиз Трасс более приоритетным, прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к России, будет разобраться с ближайшими соседями», - заявил российский министр, отметив, что новому британскому премьеру стоит «определиться наконец, для нее президент Макрон - друг или враг, этот вопрос по-прежнему повис в воздухе».

Напомним, Лавров также заявил, что политика Трасс не поможет укрепить позиции Великобритании на международной арене.