ВМФ России ударил "Калибром" по хранилищу топлива ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупного украинского склада ГСМ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морской флот России уничтожил хранилище топлива Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 6 сентября 2022 года.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива", - уточнил Конашенков.

По его словам, хранившиеся на складе горюче-смазочные материалы (ГСМ) предназначались для украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили украинский склад в Одесской области, в котором хранились ракеты к американским РСЗО HIMARS и боеприпасы к западным зенитным комплексам. Удар нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр".