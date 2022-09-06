Власти Энергодара заявили, что из-за попадания снаряда в ТЭС города мазут попал в водоканал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга во вторник, 6 сентября, заявил, что в водоканал в Энергодаре, из которого вода подается на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), после попадания снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ), в городскую тепловую электростанцию (ТЭС) попал мазут.

«Произошла ситуация с ударом по тепловой электростанции, которая находится в городе. Пробит бак с мазутом. На данный момент мазут вытек в канал, который подает воду для работы самой атомной электростанции», - заявил глава ВГА в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что на данный момент будут «изучать всю ситуацию и принимать меры».

Председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что утечка мазута произошла в водопровод, который предназначен для охлаждения станции.