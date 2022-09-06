Путин призвал возродить курортную зону на Каспии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии, поручив проработать создание крупных курортов в Приморье, а также активнее использовать побережье Черного, Балтийского, Азовского морей и Каспия.

Путин отметил, что путешествия должны быть доступны для российских граждан с разным уровнем дохода, подчеркнув, при развитии туристической отрасли необходимо исходить из интересов людей.

«Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», - заявил глава государства в ходе заседания Президиума Государственного совета РФ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во вторник, 6 сентября.

Российский президент также указал на необходимость сделать так, чтобы граждане могли посещать традиционные здравницы, морские курорты, столичные города, а также другие культурно-исторические центры.