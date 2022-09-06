Исследование показало, что каждый пятый россиянин перетягивает одеяло во время сна на себя

19% россиян, каждый пятый, отбирают одеяло у своего партнера. Фото: Shutterstock

19% россиян, каждый пятый, отбирают одеяло у своего партнера. Итогами опроса с KP.RU поделился мебельный ритейлер Hoff. По данным исследователя, ровно половина опрошенных спит с партнером, 31% респондентов спит по одному, а 17% засыпают с детьми и животными.

“Абсолютное большинство россиян спят на кроватях — так ответили 61% респондентов, а около трети (38%) опрошенных спят на диване,” - говорится в сообщении.

Режим сна и его продолжительность

Большинство респондентов (57%) ответили, что спят полноценные 7-8 часов, около трети (34%) спят 5-6 часов, а 7% спят 9-10 часов. При этом больше всех высыпаются те, кто спит 7-8 часов.

Около трети россиян (39%) стараются соблюдать режим сна в будни и позволяют себе расслабиться на выходных. Практически треть (27%) зависит от дел, которые нужно сделать, а потом ложится спать.

При этом большинство россиян предпочитают засыпать в прохладной комнате, треть респондентов могут заснуть только когда в комнате тихо и темно.

Поза для сна

Для большинства россиян (57%) удобнее всего спать на боку, каждый четвертый спит на животе, 15% опрошенных спит на спине, а каждый пятый как придется. При этом более половины респондентов (54%) иногда крутится во сне, 38% всегда ворочаются, а 8% засыпают и просыпаются в одной позе.

Hoff провел исследование и выяснил, какие “постельные “привычки” есть у россиян: сколько людей соблюдает режим и кто в какой позе спит, что больше предпочитают — кровати или диваны, а также сколько человек отбирают у партнера одеяло. В опросе приняли участие более 1200 россиян по всей стране в возрасте от 18 до 64 лет.