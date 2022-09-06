Путин позвонил Кадырову и поздравил его со столетием Чечни

Владимир Путин обсудил с Рамзаном Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и всех жителей региона со 100-летием образования республики. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин позвонил Рамзану Кадырову и поздравил его, а также в его лице всех жителей Чечни со столетием образования Чеченской Республики", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Какие-либо иные подробности беседы Путина и Кадырова пока не разглашаются.

Ранее Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и дал понять, что может уйти в "длительный отпуск". Политологи и эксперты в связи с данным заявлением чеченского лидера стали высказывать предположения о возможном уходе Кадырова со своей должности и его переходе на один из федеральных постов.

Однако впоследствии Кадыров уточнил, что уходить в отставку он все не намерен и речи о его назначении на какую-либо иную должность в настоящее время не идет. Также Кадыров рассказал, что передумал уходить в "длительный отпуск", более того, он не собирается даже брать положенный ему по закону традиционный краткосрочный отпуск.