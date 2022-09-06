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Общество6 сентября 2022 12:11

Путин призвал сделать путешествия по России доступными для граждан с разными доходами

При развитии туризма следует исходит из интересов жителей страны, считает президент РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следует предпринять все необходимое для того, чтобы для граждан с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма в РФ".

Глава государства отметил, что при развитии сферы туризма нужно, в первую очередь, исходить из интересов граждан.

"Мы должны предпринять все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону", - подчеркнул российский лидер.

Ранее сайт KP.RU писал, что Владимир Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет. Президент РФ отметил, что данный показатель в стране превысил 73 года.