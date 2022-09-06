Суд приговорил врачей Белую и Сушкевич к 9,5 и 9 лет колонии по делу о смерти младенца Фото: Александр Подгорчук

Мособлсуд приговорил к 9,5 и 9 лет колонии калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич, которые ранее были оправданы по делу о смерти младенца в роддоме. Дополнительно медикам запретили три года занимать какие-либо должности по профессии после освобождения.

«Назначить Сушкевич наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима… назначить Белой наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев в колонии общего режима», - приводит РИА Новости решение судьи.

Напомним, по версии следствия, младенец был рожден недоношенным с тяжелыми патологиями, а Елена Белая, опасаясь ухудшения показателей статистики, дала указание Элине Сушкевич ввести ребенку смертельную дозу сульфата магния.

Как писал сайт KP.RU, коллегия присяжных признала калининградских врачей виновными в убийстве ребенка. Прокурор запросил Мособлсуд приговорить медиков к 13 годам колонии.