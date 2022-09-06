В Госдуме предложили выпускать алкоголь с надписью на этикетках "Алкоголь вам враг!" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме РФ группа депутатов и сенаторов подготовили законопроект, в котором представлен ряд мер, направленных на указание информации о вреде алкоголя.

Как заявил RT один из авторов инициативы, главы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, предлагается дополнить информацию о вреде данной продукции сообщением: "Алкоголь вам враг!"

Также авторы призывают указывать с помощью соответствующих рисунков информацию о противопоказанности употребления спиртного лицам младше 18 лет, беременным и кормящим женщинам.

- Такая информация наносится на этикетку или контрэтикетку или потребительскую тару, помещается в рамку красного цвета с белым фоном, при этом площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, должна занимать не менее 20% от площади всей этикетки, - отмечается в проекте.

Ранее сайт KP.RU писал, что "Почта России" рассчитывает в апреле следующего года начать эксперимент по онлайн продаже алкоголя. Об этом на полях Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, заявил гендиректор компании Максим Акимов. Речь идет о розничной продаже вина, крепленого вина, игристого вина из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта "Почта России" в интернете.