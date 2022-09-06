Испания направила Украине пятый самолет с боеприпасами крупного калибра Фото: Евгения ГУСЕВА

Испания сегодня, 6 сентября, направила очередной самолет с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии, предназначенными для ВС Украины, это уже пятая поставка вооружений для Киева со стороны Мадрида за последние несколько дней, уточняется в коммюнике испанского правительства.

"Сегодня утром самолет T-23 отправился с авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для Украины", - отмечается в коммюнике.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Испания направила Украине десять самолетов с наступательным вооружением.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 сентября 2022 года можно прочитать здесь.