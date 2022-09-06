Эрдоган предупредил Грецию о нанесении удара "в любой момент" в случае эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе «в любой момент» в случае эскалации ситуации.

Турецкий лидер заявил, что Афины осведомлены о «решимости» Анкары в вопросе противодействия провокациям, и в связи с этим «уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе».

Эрдоган отметил, что Анкара подняла вопрос провокаций Афин на уровне Североатлантического альянса. «Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар», - приводит слова турецкого президента агентство Anadolu.

Напомним, ранее турецкий президент в своей речи после саммита Североатлантического альянса заявил, что Турция не собирается воевать с Грецией, однако Афины нарушают воздушное пространство республики