Китайцы предрекли Европе холодную зиму без российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского сайта "Гуаньча" поделились своим взглядом на разворачивающийся в Европе энергокризис и пришли к выводу, что без компромисса с Россией подавляющее большинство жителей Европы столкнется с большими трудностями уже предстоящей зимой.

При этом многие комментаторы осудили европейские власти за несговорчивость и отказ работать в интересах своих граждан.

“Глупые европейцы, даже после прекращения поставок газа они стоят на своем и не идут на компромисс", - отметил пользователь под ником guan_15714794901022.

"Замерзнут европейские простолюдины – ну и ладно, зато европейские аристократы не поступятся принципами", - подчеркнул Лу Тан.

Ранее сайт KP.RU писал, что будет с Европой, если Россия перестанет поставлять ей газ. Отмечалось, что для того, чтобы полностью отказаться от российского газа, Европа должна удвоить мощности терминалов СПГ и сократить потребление на 10%