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Политика6 сентября 2022 12:45

Китайцы предрекли Европе холодную зиму без российского газа

Читатели “Гуаньча” осудили власти ЕС за отказ учитывать интересы своих граждан
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Китайцы предрекли Европе холодную зиму без российского газа

Китайцы предрекли Европе холодную зиму без российского газа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского сайта "Гуаньча" поделились своим взглядом на разворачивающийся в Европе энергокризис и пришли к выводу, что без компромисса с Россией подавляющее большинство жителей Европы столкнется с большими трудностями уже предстоящей зимой.

При этом многие комментаторы осудили европейские власти за несговорчивость и отказ работать в интересах своих граждан.

“Глупые европейцы, даже после прекращения поставок газа они стоят на своем и не идут на компромисс", - отметил пользователь под ником guan_15714794901022.

"Замерзнут европейские простолюдины – ну и ладно, зато европейские аристократы не поступятся принципами", - подчеркнул Лу Тан.

Ранее сайт KP.RU писал, что будет с Европой, если Россия перестанет поставлять ей газ. Отмечалось, что для того, чтобы полностью отказаться от российского газа, Европа должна удвоить мощности терминалов СПГ и сократить потребление на 10%