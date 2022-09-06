Реанимобиль для перевозки недоношенных детей приобрели для перинатального центра в Подмосковье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Видновский перинатальный центр поступил новый реанимобиль. Он предназначен для работы неонатологической службы, его будут использовать для транспортировки недоношенных детей. Новый транспорт обошелся в 20 млн рублей, рассказали в правительстве Московской области.

Специалисты Видновского перинатального центра выезжают для спасения недоношенных детей в различные округа Подмосковья. Новый автомобиль на базе «Газели» оснащен современным медицинским оборудованием и позволит оказывать самую высококвалифицированную медпомощь прямо в пути.

За 2021 год выездные неонатологические бригады Видновского перинатального центра оказывали помощь недоношенным малышам 790 раз. За восемь месяцев 2022-го - уже практически 700 выездов. Врачи центра отметили, что эксплуатация реанимобилей происходит практически в непрерывном режиме.

Напомним, в 2022 году в Подмосковье планируют заменить все аналоговое медицинское оборудование цифровым. Об этом ранее сообщал KP.RU.