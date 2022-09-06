Магазины H&M остаются открытыми до полной распродажи стока

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сеть магазинов H&M остается открытой, пока вся продукция стока не будет распродана. Об этом сообщают в пресс-службе сети магазинов.

“Мы откроем магазины на ограниченный промежуток времени. Магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана,” - говорится в сообщении.

При этом совершать покупки в онлайн магазине не представляется возможным. Приобрести одежду можно только в физических точках.

В телеграм-канале РИА Новости, опубликованы фотографии очередей в магазине. В подписи под фотографиями говорится, что это второй день распродажи, поднявшей такой ажиотаж.

Ранее сайт KP.RU писал, что сеть магазинов устроила прощальную распродажу. 2 марта 2022 года по всей России закрылись около 150 торговых точек H&M. И тем не менее магазины продолжали платить половину зарплаты сотрудникам и аренду торговым центрам. По примерным подсчетам, это стоило компании 1,2 млрд рублей.