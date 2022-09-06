В «Полярном индексе» компаний лидирует «Норникель»

Фото: Пресс-служба ПОРА

Первое место в нем заняла горно-металлургическая компания «Норникель», на втором месте «Роснефть», «бронзу» взяла энергетическая компания «Т Плюс» (в 2021 году рейтинг возглавляли «СИБУР Холдинг», «Лукойл» и «Новатэк»).

Эксперты говорят, что смена лидеров в первую очередь связана с изменением методологии расчета рейтинга. В 2022 году исследователи применили полностью новую, открытую методику расчета на основе 24 параметров, отражающих все аспекты устойчивого развития. При этом все учитываемые параметры по-прежнему объединены в три интегральные группы показателей: экономико-экологические, социально-экономические и социально-экологические — по 8 индикаторов в каждой. Рейтингом охвачены 22 крупные публичные компании, работающие в Арктике.

— В России расположена самая крупная и населенная часть Арктики. Сбережение особо хрупкой, уязвимой арктической природы — глобальный вызов не только для государства, но и крупных экономических игроков. При этом не менее важно учитывать интересы людей, живущих на Севере, а также обеспечивать уверенное развитие экономики этих суровых регионов. Именно поэтому в основе методологии «Полярного индекса» лежит сбалансированность всех элементов устойчивого развития — его экологической, социальной и экономической составляющих, — говорит заместитель генерального директора ПОРА Павел Сухов.

— Полярный индекс не только стимулирует внедрение крупными арктическими компаниями стратегий устойчивого развития и ESG-подходов к управлению. Мы рассматриваем его как инструмент помощи. Благодаря рейтингу хозяйствующие субъекты смогут увидеть «узкие» места в своем устойчивом развитии и более тонко настроить свою политику в этой области, где безусловным приоритетом является баланс между улучшением экономических показателей, заботой о людях и регионах присутствия и охраной природы»,— поясняет руководитель проектной группы Экономического факультета МГУ профессор Сергей Никоноров.

Проект «Полярный индекс» — это совместная разработка Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Полярный индекс. Компании» стал первым специализированным рейтингом устойчивого развития арктических компаний в России.