МИД ФРГ сообщил, что Германия не может отказаться от российского газа

Анналена Бербок сделала громкое заявление о решении Германии продолжать закупать газ у России Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок публично признала, что Германия не может в одночасье отказаться от российского газа, поскольку власти не хотят повторять ошибки прошлого и делать то, с чем не справятся. Соответствующее заявление она сделала, выступая на конференции глав германских диппредставительств за рубежом.

"Нас, в том числе правительство ФРГ, часто ругали, когда некоторые требовали: "Почему вы не введете полное эмбарго на газ или нефть". Канцлер, министр экономики и я, министр иностранных дел, всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки прошлого, обещать вещи, которые не сможем выполнить, поэтому мы сказали, что не можем в одночасье отказаться от ископаемых источников энергии из России", - цитирует Бербок ТАСС.

Ранее страны ЕС оказались под угрозой масштабного энергетического кризиса предстоящей зимой из-за отказа идти на условия РФ по оплате энергоресурсов (Москва требует от всех недружественных России стран расплачиваться за газ по новой схеме, которая предполагает оплату топлива в рублях).

В связи с этим целый ряд европейских политиков публично заявили о том, что Евросоюз ждет "крайне суровая и тяжелая зима". Помимо возможного полного отключения поставок газа из РФ, также Европе угрожает и серьезный рост цен на услуги ЖКХ (страны, которые могут заменить Россию в качестве поставщика топлива, не готовы делать для ЕС никаких скидок на газ).