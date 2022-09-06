Андрей Чибис: «Низкий вам поклон, и ждем вас дома с победой»

«То, что вы сегодня находитесь здесь - признак героизма и мужества. Принятие этого решения заслуживает глубочайшего уважения. Вы прошли серьезную подготовку и сможете доблестно выполнить все поставленные задачи. Сегодня вы вписываете себя в историю нашей страны и области. Отдельную благодарность хочу выразить женам, близким и родным. Для вас это также важный шаг. Помните, мужчина чувствует себя уверенно, если знает, что в тылу все хорошо. Низкий вам поклон, и ждем вас дома с победой», - обратился Андрей Чибис к военнослужащим и их родным со словами поддержки и благодарности за готовность доблестно исполнять свой воинский долг.

Почетное наименование «Мурман» было присвоено одному из подразделений армейского корпуса Северного флота. Это даст военнослужащим чувство эмоциональной поддержки со стороны земляков.

«Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооруженных сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые принимают участие в СВО. Благодарю за эту позицию в первую очередь вас, бойцы-североморцы. Это объединяющая сила, позволяющая говорить об успешности и победах в тех задачах, которые перед нами сегодня стоят», - сказал Александр Моисеев.

Боевая подготовка бойцов и командиров стрелковой роты «Мурман» осуществлялась с учётом военной практики, которая была получена военнослужащими Северного флота во время специальной военной операции на Донбассе и Украине. Во время учений также учитывалась специфика выполнения предстоящих задач.