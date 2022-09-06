Восемь взрывов прогремели в Херсоне Фото: REUTERS

В Херсоне во вторник, 6 сентября, предположительно, прогремело восемь взрывов.

Как передает РИА Новости, предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Следов от ракет ПВО в небе не видно, однако были слышны звуки взрывов.

Напомним, днем ранее, 5 сентября, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост в Херсоне находится в аварийном состоянии из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, из-за этого мост пришлось закрыть.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого, 3 сентября, украинские военные нанесли удар по многоквартирному дому в Херсоне, рассказали в военно-гражданской администрации (ВГА) города. В администрации заявили, что жертвами атаки стали два человека, а еще четыре получили ранения.