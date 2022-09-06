Владимир Мазур: «У нас самые амбициозные цели: к 2035 году увеличить число обучающихся в Томске студентов с 60 до 100 тысяч человек»

«В условиях санкционного давления и технологической изоляции страны Томская область должна стать регионом опережающего технологического развития и решать национальные научно-технические задачи, создавая суверенные технологии», – потребовал Владимир Мазур.

Глава региона убежден, что поддержка президента страны Владимира Путина и правительства России Томской области даст все необходимые инструменты для воплощения данной задачи. К тому же, квартет томских университета – ТГУ, ТПУ, СибГМУ и ТУСУР – уже участвует в федеральной программе академического лидерства «Приоритет-2030» по созданию новых инженерных школы.

Владимир Мазур пояснил, что на базе университетов и академических институтов будут созданы 23 лаборатории по приоритетным направлениям развития экономики региона. А главное – будет построен межуниверситетский кампус мирового уровня и сформирована инновационная среда для творчества и для жизни.

– Интеграционный проект «Большой университет Томска», объединивший университеты, академические институты и крупный бизнес в моем понимании – это главный драйвер развития научно-образовательного комплекса Томска, его мозг и двигатель. Задача «Большого университета» – объединить усилия, снять межведомственные барьеры, преодолеть нормативные препоны, которые мешают общему делу», – сказал руководитель региона.

Владимир Мазур поставил задачи перед научно-образовательным комплексом и «Большим университетом».

«У нас самые амбициозные цели: к 2035 году увеличить число обучающихся в Томске студентов с 60 до 100 тысяч человек. А также значительно увеличить бюджет университетов и региона в целом за счёт доходов от НИОКР и образовательных услуг», – отметил Владимир Мазур во время заседания регионального отраслевого штаба.