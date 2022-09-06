Народный совет ЛНР не исключает полного выхода украинской гривны из оборота в регионе

До конца 2022 года Луганская Народная Республика может полностью отказаться от украинской гривны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До конца 2022 года Луганская Народная Республика может полностью отказаться от украинской гривны, что может случиться до референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова депутата, председателя бюджетно-финансового комитета Народного совета ЛНР Алексея Белецкого.

"Гривна будет выходить из оборота на территории ЛНР. <…> Возможно, даже в этом году гривна перестанет ходить на территории ЛНР. Люди, предприятия все реже и реже расплачиваются в магазинах гривной. Это радует, поскольку мы должны убрать эту валюту со своей территории, мы идем по пути интеграции в Россию, где основная валюта - рубль, и у нас тоже так будет", - цитирует издание слова депутата.

Он отметил, что гривна уже почти "вымылась" из оборота на территории республики. Во многом курс валюты еще держится на плаву, только благодаря поддержке Запада, считает Белецкий.

Ранее сайт KP.RU писал, что гривна подешевела на 25%. Это произошло за счет действий нацбанка Украины, который официально девальвировал национальную валюту гривну, повысив курс с 29,25 грн/$ до 36,6 грн/$.