Силы ДНР пресекли попытку ВСУ снять фейк о взятии села Озерное Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские силовики накануне - 5 сентября 2022 года - пробрались в населенный пункт Озерное (ранее Ильичевка), чтобы установить там флаг Украины и затем вбросить в информпространство, что село якобы находится под их контролем, но попытка провокации была предотвращена. Об этом сообщили сегодня в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Эта попытка была своевременно выявлена и на отходе, при высадке на свой берег по группе противника было нанесено огневое поражение. У противника есть убитые и раненые. В поселке Озерное украинский флаг сброшен, противник отсутствует", - уточнили в Народной милиции ДНР.

В республике также обратили внимание, что "ради дешевого вброса в интернете украинские власти в очередной раз пожертвовало жизнями и здоровьем своих солдат".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 сентября 2022 года можно прочитать здесь.