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Политика6 сентября 2022 13:25

Володин заявил, что мир устал от двойных стандартов Запада

По словам спикера Госдумы РФ, господству ЕС и США нужно положить конец
Александр КИСЛОВ
Вячеслав Володин сделал громкое заявление о возможном переделе сфер влияния в мире

Вячеслав Володин сделал громкое заявление о возможном переделе сфер влияния в мире

Фото: официальный сайт президента РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе парламентского форума БРИКС публично заявил о том, что мир устал от двойных стандартов Вашингтона и Брюсселя, навязывания ими неравноправных условий сотрудничества.

"Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и Брюсселя, от навязывания неравноправных, невыгодных условий сотрудничества во всех сферах: экономике, передовых технологиях, безопасности", - цитирует ТАСС председателя нижней палаты отечественного парламента.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил о завершении "эры однополярного мира". По его словам, США больше не смогут диктовать остальному миру свою политику.

Российский лидер в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ)-2022 отметил, что монополия США и Запада в целом уже ушла в прошлое и прежним мир больше уже точно не будет. Путин убежден, что теперь мир точно будет многополярным и западным партнерам необходимо с этим смириться.