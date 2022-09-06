В Самарской области собрали рекордные 3,1 млн тонн зерна в 2022 году

Лучших аграриев региона представят к госнаградам за рекордный урожай. Фото: правительство Самарской области

Абсолютный рекорд по валовому сбору зерна установили в Самарской области в 2022 году. Аграрии намолотили уже 3 млн 188 тысяч тонн. При этом уборочная кампания в регионе еще не завершена. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

- У нас абсолютно рекордная урожайность за всю историю самарской земли. Это результат тех решений, которые мы в последние годы приняли по мерам поддержки, работе по обновлению машинно-тракторного парка, внесению удобрений. Важную роль сыграла и благоприятная погода, - отметил глава региона.

Урожай этого года побил рекорд 2020-го, когда с полей собрали более 2,9 млн тонн зерна. На сегодняшний день в Самарской области убрали 994 тысяч га, что составляет 86% от общей площади. Так что по итогам уборочной кампании результат в 3,1 млн тонн зерна, вероятно, будет перекрыт.

Губернатор поблагодарил аграриев за выдающийся результат. Также он поручил присудить госнаграды труженикам села, где были достигнуты самые лучшие показатели. В первую очередь отметят агрономов, механизаторов, руководителей бригад и трудовых коллективов.