Экс-глава Пентагона рассказал о причине конфликта между Россией и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт между Москвой и Вашингтоном уходит своими корнями в конец 1990-х годов, когда с падением Советского Союза завершилась Холодная война. Такое мнение в статье для портала Outrider высказал бывший глава Пентагона Уильям Перри.

Экс-глава Пентагона заявил, что в тот момент Соединенные Штаты вели диалог с Россией с позиции победителя, отметив, что в свое время выступал против расширения Североатлантического альянса на Восток, поскольку опасался будущей эскалации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

«Но дело было не только в расширении НАТО, а в том, что оно собой представляло: общую неспособность западных правительств уважать жизненно важное значение этой ядерной державы для мирового порядка», - заявил экс-глава ведомства.

Перри призвал западные страны, в том числе и Соединенные Штаты, признать свою ответственность в разрушении конструктивных отношений с Россией и возобновить диалог с Москвой ради преодоления враждебности.