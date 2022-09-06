Путин призвал не "цепляться за взаимность" в вопросах визовых режимов с другими странами Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал не «цепляться за взаимность» в вопросе визовых режимов с другими странами, отметив, что расширение практики безвизового въезда туристических групп в Россию пойдет только на пользу.

«По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок … в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае», - заявил российский президент во вторник, 6 сентября, на заседании президиума Госсовета по туризму.

Путин отметил общий принцип Министерства иностранных дел – «принцип взаимности», однако, по его словам, в данном случае, «когда речь идет об обеспечении наших интересов, нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда они на пользу идут».

Напомним, сегодня Еврокомиссия окончательной утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, а еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что на сегодняшний день на руках у российских граждан находится до миллиона многоразовых шенгенских виз, которые могут быть в итоге пересмотрены.