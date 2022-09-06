В Некрасовке может появиться гараж с коммерческими помещениями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На берегу Черного озера в Некрасовке предлагается возвести гараж с коммерческими помещениями. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, участок площадью 1,6 гектара будет выставлен на торги. Изменения в правила землепользования и застройки для этой территории ранее одобрил мэр Москвы Сергей Собянин. По соседству разместились улицы Камова и Каштановая, расположенные уже в Московской области.

«Максимальная высота гаража составит 50 метров или 12 этажей, - уточнила Княжевская. - Здесь можно будет разместить достаточно и автомобилей, и предприятий. Для владельцев машин это здание станет хорошим местом для хранения транспорта, для работодателей — новой точкой для организации предприятий».

Общая площадь будущего сооружения - более 63 тысяч квадратных метров. Из них 40 отдадут под гараж. На остальных метрах смогут разместиться коммерческие помещения. Точное их расположение, а также внешний облик здания станут известны на более поздних стадиях проектирования.