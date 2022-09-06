Айсен Николаев: «Строительство моста через реку Лена позволит повысить транспортную доступность огромной территории»

Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме предложил расширить меры финансовой поддержки северного завоза. Фото: www.sakha.gov.ru

По поручению Президента России Владимир Путина в настоящее время разрабатывается законопроект о северном завозе.

«Когда мы говорим о северном завозе, то это нет только завоз для госнужд, но и для промышленных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, которые снабжают север товарами и продовольствием. Якутск и западная часть республики практически шесть месяцев году остаются без транспортного сообщения, за исключения авиации. Здесь решение простое – строительство моста через реку Лена, который позволит повысить транспортную доступность огромной территории с 23 до 80%», - заявил Айсен Николаев.

По мнению Айсена Николаева в законопроекте необходимо конкретизировать меры финансовой поддержки северного завоза, а также возместить расходы на погашение процентов по банковским кредитам юридическим лицам – участникам северного завоза.

Республиканские предприятия на завоз грузов для государственных нужд и населения затрачивает 45 млрд рублей. Масса необходимых грузов превышает 3 млн тонн. Из-за огромного объема затрат предприятиям не хватает оборотных средств. Поэтому требуется брать кредиты, на выплату процентов по которым ежегодно тратится порядка 4 млрд рублей.

Республика также предложила закрепить предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для компенсации экономически обоснованных расходов теплоснабжающих организаций, понесенных в связи с ростом цен на топливо.

Для северных регионов чрезвычайно важно решить и проблему сезонных автодорог. По ним в труднодоступные населенные пункты завозится порядка 700 тысяч тонн грузов. Обустройство и содержание таких дорог, как в Якутии, так и в других субъектах России усложняется, а объемы работ значительно увеличиваются в условиях I - II дорожно-климатической зоны. Айсен Николаев предложил закрепить законодательно понятие «сезонная автомобильная дорога» в проекте федерального закона. Это даст возможность выделять средства на обустройство таких объектов с учетом всех особенностей.

Айсен Николаев также рассказал о реализации проекта по созданию торгово-логистических центров. Они открываются в Якутии благодаря поддержке Минвостокразвития России. Такие центры создадут во всех 13 арктических районах республики. Два из них в настоящее время уже введены в эксплуатацию. Другие пять строятся, еще по четырем до конца года начнутся проектные работы.

Якутия стала пилотным регионом и в проекте по цифровизации северного завоза. Программу разрабатывает ФАНУ «Востокгосплан» совместно с Минвостокразвития. Со своей стороны республика в нынешнем году реализует практическую часть создания Информационно-аналитической системы «Северный завоз».