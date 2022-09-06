В МИД России сообщили о продолжении переговоров с США по обмену заключенными

Сергей Рябков сделал громкое заявление по поводу возможного обмена заключенными между РФ и США Фото: архив ИДД МИД России.

Россия и Соединенные Штаты продолжают в рабочем режиме по соответствующим каналам активный диалог по обмену заключенными. Информацию об этом в интервью информагентству ТАСС распространил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Диалог продолжается по соответствующим каналам в рабочем режиме. Новостей пока нет, к сожалению", - отметил высокопоставленный российский дипломат, отвечая на вопрос о продвижении диалога по обмену заключенными между Вашингтоном и Москвой. Он добавил, что о каком-либо прогрессе в переговорах в настоящее время говорить пока рано.

Ранее американский телеканал СNN сообщил о предложении Белого дома обменять осужденного в Соединенных Штатах российского бизнесмена Виктора Бута на американцев Пола Уилана (сейчас он отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже) и Бриттни Грайнер (баскетболистка отбывает в РФ тюремный срок за контрабанду наркотиков).

Данная инициатива была поддержана американским президентом Джо Байденом. Также появилась информация о том, что Россия предложила включить в процесс обмена бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова — он приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Эти условия, которые РФ официально ни разу не подтверждала, в Белом доме якобы сочли "несерьезными".