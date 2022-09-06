В Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 5 сентября неподалеку от дома №18 по улице Алтайской пьяный водитель за рулем "ВАЗ-2105" сбил 35-летнюю женщину, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Прибывшие на место аварии медики госпитализировали женщину в Городскую больницу №1.

Сотрудники полиции выяснили, что водитель отечественной легковушки ранее уже попадался во время езды в нетрезвом виде. После ДТП он отказался проходить проверку на алкотестере. В результате на мужчину составили три административных протокола - за повторное вождение в после употребления алкоголя, за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также за выезд на встречку.

По словам местных жителей, на этом участке дороги нередко случаются аварии с участием пешеходов, рядом расположены школа и детский сад. Здесь есть светофор и пешеходные переходы, однако нередко граждане перебегают дорогу в неположенном месте.