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Политика6 сентября 2022 14:41

В Молдавии пострадавшие от кризиса фермеры готовы выйти на антиправительственные митинги

Бизнес Молдавии страдает от последствий антироссийский санкций и роста цен, считают фермеры
Александр КИСЛОВ
Молдавию может ждать масштабная волна оппозиционных митингов и настоящий политический кризис

Молдавию может ждать масштабная волна оппозиционных митингов и настоящий политический кризис

Фото: REUTERS

Молдавские фермеры, пострадавшие от экономического кризиса и последствий антироссийских санкций, пригрозили выйти на массовые протесты, если власти не выполнят их требования. Информацию об этом в эфире телеканала Agro TV распространил глава Национальной федерации фермеров, бывший вице-премьер правительства Молдавии Валерий Косарчук.

"Национальная федерация фермеров страны, ассоциации "Молдова-фрукт" и "Сила фермеров" направили письмо президенту страны Майе Санду, в котором потребовали, чтобы глава государства и премьер их приняли до 12 сентября, иначе начнутся протесты", - подчеркнул он, уточнил, что молдавские фермеры не хотели бы протестовать против власти, но в данный момент они просто не видят другого выхода из сложившейся ситуации.

Ранее молдавская оппозиция потребовала провести в стране новые парламентские выборы. В июне 2022 года в центре Кишинева даже проходил ряд масштабных оппозиционных уличных митингов, участники которых призывали власти страны объявить выборы в парламент Молдавии. Только это решение, по мнению оппозиционеров, может помочь адекватно разрешить разразившийся в стране масштабный политический кризис.