Стало известно, какой может быть максимальная цена на газ в Европе Фото: REUTERS

Портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Дмитрий Скрябин рассказал, какой, по его мнению, может быть максимальная цена на газ в европейских странах.

Как считает экономист, стоимость голубого топлива в Европе могут вырасти до пяти тысяч долларов за тысячу кубометров. Факторов, которые оказывают влияние на цену газа в ЕС, сейчас очень много, отметил эксперт в беседе с изданием Lenta.ru.

- Основной из них - риск нарушения поставок газа из России. Сегодняшний рост на 30% обусловлен незапуском после профилактической остановки "Северного потока", и пока нет определенности когда он может вновь быть запущен, - рассказал Скрябин.

Также он допускает, что другие риски могут быть связаны с попытками ЕС ограничить цену на российский газ.

- Ручная настройка рынка в условиях дефицита ресурса может спровоцировать еще большую волатильность на рынке, - отметил экономист.

Накануне телеканал "360" сообщал, что цены на природный газ в Европе могут приблизиться к максимуму, который был установлен в августе. Такое возможно на фоне новостей о сроках возобновления работы газопровода "Северный поток". Новость о том, что поставки по главному газопроводу в Европе не возобновятся в запланированные сроки, может повлиять на рынок энергоносителей.