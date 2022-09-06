"Случай сложный": Врачи удалили из матки 26-летней пациентки 50 опухолей

Врачи удалили из матки 26-летней пациентки 50 опухолей Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи-гинекологи Домодедовской больницы удалили 50 опухолей (миом) из матки 26-летней пациентки.

Все началось с того, что к медикам обратилась девушка с жалобами на боли в животе и кровотечение. Как уточнили NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московской области, после обследования выяснилось, что у пациентки десятки миоматозных узлов.

Операция, по словам врачей, проводилась открытым доступом с временным прекращением кровотока в матке, чтобы позволило избежать большой кровопотери.

- Случай сложный, нам было важно сохранить пациентке репродуктивную функцию. ... В результате удалили 50 миоматозных узлов различного размера и локализации. Общий вес удаленных новообразований превысил два килограмма, - рассказал главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Он также отметил, что сейчас девушку уже выписали.

Напомним, миома матки - хроническое многофакторное заболевание, при котором в стенке органа формируются узлы, состоящие из гладкомышечных клеток, с непредсказуемой динамикой роста. Она встречается у многих женщин, не опасна для жизни, но может приводить к неприятным симптомам, мешать наступлению и вынашиванию беременности.