ВГА Харьковской области опровергла сообщения о наступлении ВСУ под Балаклеей

В харьковской ВГА призвали не верить украинской пропаганде о "наступлении" ВСУ в регионе Фото: REUTERS

Временная военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области, которая осуществляет власть на освобожденной РФ территории региона, опровергла сообщения об украинском наступлении под Балаклеей.

"В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так! В телеграм-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации", - сообщили ТАСС в харьковской ВГА, уточнив, что ВСУ в настоящее время не предпринимают даже попыток каких-либо наступательных действия на территории Харьковской области.

Ранее в министерстве обороны России официально заявили о полном провале предпринятых ВСУ попыток наступления в Херсонской области и на ,"Николаевско-Криворожском направлении".

По данным российского военного ведомства, Вооруженные силы Украины начали обреченную на провал попытку наступления на позиции ВС РФ по прямому приказу президента страны Владимира Зеленского. В результате украинским войскам был нанесен существенный урон: катастрофическими потери ВСУ оказались как в живой силе, так и в военной технике.