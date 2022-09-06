Владимир Путин поддержал предложения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева по развитию снегоходного туризма в России

Губернатор Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Президент Владимир Путин поддержал инициативы губернатора Кузбасса Сергея Цивилева по развитию снегоходного туризма в России. Своими предложениями глава региона поделился на заседании Президиума Госсовета по развитию туризма, которое прошло в рамках ВЭФ-2022.

«У нашей страны лучшее в мире расположение для развития снегоходного туризма, однако лидирующие позиции занимают США и Канада, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Чтобы эффективно развивать эту индустрию, необходимо решить три основных вопроса. Первое - чтобы получить права на управление снегоходом, нужно получить права тракториста-механизатора, при этом в остальных странах мира для этого нужны автомобильные права категории «В». Предлагаю перейти на эту систему. Второе — передать полномочия по регистрации снегоходов и мотовездеходов в ведение ГИБДД. Третье — определить и утвердить понятия «снегоходная трасса», «снегоходный туризм», как они должны оформляться и содержаться».