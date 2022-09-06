Аналитик Демидов считает невозможными дополнительные поставки российского газа в Европу Фото: REUTERS

Международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что у России отсутствуют дополнительные возможности поставки газа в Европу.

Эксперт объяснил это тем, что оставшиеся газопроводы либо уже и так работают на полную мощность, либо нацелены на другие направления. Кроме того, он отметил, что Турция и Китай перепродают часть российского газа в страны Европейского союза.

- У России есть несколько прямых маршрутов поставки газа ... Во-первых, это "Северные потоки", один из которых простаивает, а другой не сертифицирован. Второй - "Ямал-Европа", который был остановлен из-за санкций ... Путь через украинскую ГТС работает на полную мощность, - заявил Демидов Lenta.ru.

Также, по словам специалиста, у России есть газопровод, который идет из Оренбурга в Ужгород. Из Ужгорода две трубы идут через Словакию. Однако пока украинская сторона не позволяет поставлять большие объемы по этому направлению, ссылаясь на то, что часть трубы проходит через территорию ЛНР.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Еврокомиссия предложила странам Европы два варианта, как выжить без российского газа. Насколько известно, первый вариант - введение максимального предела цен на весь импортируемый из России газ. Второй - учреждение единого покупателя российского газа.

До этого RT писал, что Германия не может в одночасье отказаться от российского газа - власти страны не хотят повторять ошибок прошлого и делать то, с чем не справятся, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она отметила, что правительство ФРГ часто ругали и спрашивали о том, почему Германия не может ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы.