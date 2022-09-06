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Политика6 сентября 2022 16:22

Стало известно, почему Байден не рискнул признать Россию "спонсором терроризма"

Политолог Ордуханян считает вынужденным отказ Байдена признать Россию "спонсором терроризма"
София ГОНЧАРОВА
Стало известно, почему Байден не рискнул признать Россию "спонсором терроризма"

Стало известно, почему Байден не рискнул признать Россию "спонсором терроризма"

Фото: REUTERS

Американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян считает слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм - это не принципиальное решение.

По мнению эксперта, это вынужденная мера. К тому же, по его словам, российская сторона "очень четко показала красную линию". Об этом пишет Lenta.ru.

- Он пытается хотя бы не наживать себе очередного врага, поскольку демарш нашего МИД был достаточно однозначный - если Америка принимает эту резолюцию, а Госдепартамент утверждает этот пакет Конгресса, то последует разрыв дипотношений между странами. Мы очень четко показали красную линию. Я думаю, это ... элементарно здравый смысл, который, к счастью, возобладал, - заявил политолог.

Ранее RT писал, что замсекретаря российского Совбеза Юрий Коков заявил, что призывы признать Россию "государством - спонсором терроризма" исходят от потерявших разум людей. По его мнению, инициаторами данного предложения движет "навязчивая идея собственной исключительности и вседозволенности". Также Коков считает, что они ни во что не ставят международные правовые нормы и здравый смысл.