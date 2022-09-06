Стало известно, почему Байден не рискнул признать Россию "спонсором терроризма" Фото: REUTERS

Американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян считает слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм - это не принципиальное решение.

По мнению эксперта, это вынужденная мера. К тому же, по его словам, российская сторона "очень четко показала красную линию". Об этом пишет Lenta.ru.

- Он пытается хотя бы не наживать себе очередного врага, поскольку демарш нашего МИД был достаточно однозначный - если Америка принимает эту резолюцию, а Госдепартамент утверждает этот пакет Конгресса, то последует разрыв дипотношений между странами. Мы очень четко показали красную линию. Я думаю, это ... элементарно здравый смысл, который, к счастью, возобладал, - заявил политолог.

Ранее RT писал, что замсекретаря российского Совбеза Юрий Коков заявил, что призывы признать Россию "государством - спонсором терроризма" исходят от потерявших разум людей. По его мнению, инициаторами данного предложения движет "навязчивая идея собственной исключительности и вседозволенности". Также Коков считает, что они ни во что не ставят международные правовые нормы и здравый смысл.