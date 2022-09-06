Польша подписала контракты на покупку оружия на 1,5 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство национальной обороны Польши за два дня подписало контракты на покупку оружия почти на 7 миллиардов злотых (около 1,5 миллиарда долларов), об этом сообщило агентство РАР.

Напомним, со вторника - 6 сентября 2022 года - в польском Кельце проходит 30-й международный салон оборонной промышленности.

“Вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак подписал во вторник в Кельце соглашения о дополнительных поставках техники и вооружения для Войска польского на сумму около 3-х млрд злотых (около 634 миллионов долларов)", - уточняется в сообщении польского ведомства.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Польше объявили о крупных военных учениях на севере и востоке республики с 1 мая 2022. Как уточнили в Минобороны страны, речь идет об интенсивном движении колонн с техникой на севере и востоке республики.